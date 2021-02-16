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СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию. ВИДЕО

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По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, по последней статье речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении  национальной чести и достоинства и тому подобное.

СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию 01

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК ( "Россия 24", "Россия 1"), телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и другие.

СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию 02

Вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ.

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности А. Шария.

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СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию 03
СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию 04

Топ комментарии

  • Роман с камнем
    СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию - Цензор.НЕТ 9046
  • Eispickel
    Чем ниже у Зеленского рейтинг,
    тем адекватней становятся его действия...
    на 25% - он забанил телеканалы кума *****,
    на 22% - завел дело на педофила Шария,
    если на 20% - введет визы с Московией,
    а на 15% разорвет с ней дипломатические отношения...
    ... то мы скоро будем называть его по должности
    еще и писать с большой буквы: - пан Президент...)))
  • Garry Grant
    Не прошло и семи лет. Больше похоже на очередной вброс для прикрытия договорняков с кацапнёй в ОАЭ.
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