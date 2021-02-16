Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход ВСУ к стандартам Альянса, - Шмыгаль

Вопрос присоединения к НАТО возникнет, как только Украина будет готова подтвердить полный переход своего войска к стандартам Альянса.

Об этом в интервью Укринформу сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава правительства, "нам дали очень важный политический сигнал о том, что двери НАТО для Украины открыты. Это дословная цитата господина Столтенберга на нашей также совместной пресс-конференции по итогам встречи. И в ней изложены именно суть и смысл наших с ним переговоров".

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Единственным и ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО, заметил Шмыгаль.

По его словам, "как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу возникнет вопрос о присоединении к НАТО. Относительно ПДЧ, то есть Плана действий по членству, здесь, конечно, мы настаиваем на параллельном курсе с Грузией, где также активно ведется соответствующая работа".

"Сегодня есть три страны Восточного партнерства, наиболее подготовленных с точки зрения ПДЧ - это Молдова, Грузия и Украина. Грузия в этой тройке немного вырвалась вперед, и очень важно, чтобы мы преодолели это отставание, и вместе с ней войти в План действий по членству. На этот год у нас запланирован ряд учений совместных с НАТО, которые дадут возможность продемонстрировать наш уровень", - сказал Премьер-министр.