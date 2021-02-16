Судью Вовка снова не доставили в ВАКС для избрания меры пресечения: принято еще одно решение о его принудительной доставке

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк вновь не доставлен в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"Вовк снова не доставлен на заседание", - сказали в суде.

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В связи с этим, как подчеркнули в ВАКС, суд снова принял решение о принудительной доставке Вовка - на 18 февраля.

Ранее ВАКС дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Таким образом, это уже третье решение ВАКС о принудительном приводе. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.