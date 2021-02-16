Новости • Агрессия России против Украины, Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа

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Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа
За время оккупации Крыма Россия существенно нарастила военное присутствие на оккупированном полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, Украина в оккупированном Крыму потеряла 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения и 11 объектов инфраструктуры, среди которых - судоремонтные заводы, мастерские и производственные объединения.

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц", - заявил Неижпапа.

Кроме того, Неижпапа заявил, что количество российских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня увеличено в 6,5 раз.

"Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", - добавил командующий.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    ОЙ, НЕ ПУГАЙТЕ!!!
    Что это за "самая мощная военная база", в которой ни воды, ни электричества, ни еды - НЕТ!
    Одна ракета по мосту и там будет новая "Блокада Ленинграда".
    Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа - Цензор.НЕТ 1757
  • Danis Nielsen
    СМИ: В ЦАР ликвидированы наемники ЧВК «Вагнера»

    https://charter97.org/ru/news/2021/2/16/411595/
  • чугунный батон
    Ничего , Совок тоже был такой базой . И где он теперь ?
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