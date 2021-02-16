Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа

За время оккупации Крыма Россия существенно нарастила военное присутствие на оккупированном полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, Украина в оккупированном Крыму потеряла 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения и 11 объектов инфраструктуры, среди которых - судоремонтные заводы, мастерские и производственные объединения.

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц", - заявил Неижпапа.

Кроме того, Неижпапа заявил, что количество российских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня увеличено в 6,5 раз.

"Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", - добавил командующий.

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