Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Приговором Высшего антикоррупционного суда признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы судья Раховского районного суда Закарпатской области, уличенный в марте 2019 года в коррупционном преступлении", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВАКС лишил права занимать должности судьи в течение 3 лет и постановил конфисковать имущество. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.
Отмечается, что правоохранители доказали причастность указанного судьи к получению в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тыс. грн взятки.
За такие суммы судья согласился оказать содействие в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.
При этом судья получал взятки в помещении служебного кабинета.