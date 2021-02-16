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Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - "слуга народа" Радуцкий

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Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - "слуга народа" Радуцкий
В Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (СН) на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В то же время ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная... Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем для граждан с более традиционными штаммами", - пояснил он.

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По словам Радуцкого, пока Украина не получила результатов анализов из Германии, то она находится в так называемой "серой зоне". Только после получения результатов можно будет уверенно сказать, что в Украине новых мутаций нет или наоборот.

"Поэтому вопрос наличия в Украине современной лаборатории все больше обостряется. Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОЗ и американской CDC", - подчеркнул нардеп.

Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - слуга народа Радуцкий 01
Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - слуга народа Радуцкий 02

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