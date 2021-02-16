Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - "слуга народа" Радуцкий
Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (СН) на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В то же время ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная... Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем для граждан с более традиционными штаммами", - пояснил он.
По словам Радуцкого, пока Украина не получила результатов анализов из Германии, то она находится в так называемой "серой зоне". Только после получения результатов можно будет уверенно сказать, что в Украине новых мутаций нет или наоборот.
"Поэтому вопрос наличия в Украине современной лаборатории все больше обостряется. Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОЗ и американской CDC", - подчеркнул нардеп.