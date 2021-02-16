Участники российского "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП
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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло двух российских артистов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКИП.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Михаил Турецкий и Игорь Зверев.
Ранее в данный перечень попали четверо участников данного коллектива: Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.
Напоминаем, МКИП публикует и обновляет "черный список" на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в нем 171 человек.