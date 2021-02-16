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Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ООС

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Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушали режим прекращения огня, украинские воины открывали огонь в ответ. Потерь среди личного става воинов ООС нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 489 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    не заключай с кацапом договор!
    проверь оружие - взведи затвор!
    будь начеку , готовься воевать..
    на договоры те… не стоит уповать...

    увидишь скрепного - спускай курок!
    и помни исторический урок :
    там где кацап - война, террор...
    не заключайте с ними договор!
  • Maxim Ak-Murza
    Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
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