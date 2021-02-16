Глава профильного подкомитета ВР Неклюдов о делах Майдана: По 10 основным фигурантам уже есть подозрения, думаю, в 2021-м документы передадут в суд
Об этом нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Основная масса производств относительно главных заказчиков, организаторов этих шокирующих преступлений еще на стадии досудебного следствия. Насколько мне известно, сейчас у следователя судьи находится ходатайство ГБР по этой категории преступлений в отношении Януковича. Как только он согласится на проведение специального предварительного расследования, обвинительный акт будет направлен в суд", - заявил он.
По данным депутата, препятствует расследованиям и Российская Федерация.
"Здесь же вопрос в том, что у нас есть неразорванные договорные отношения о международной правовой помощи с Россией - страной-агрессором. В их пределах туда было направлено множество международных поручений, однако они же не выполняются. Оттуда получаем только отписки: вы осуществляете политическое преследование, поэтому мы вам отказываем. И все! Мы понимаем: есть запрос на то, чтобы Янукович, Захарченко, Якименко и другие лица, причастные к тем событиям, были наказаны. Но видим, что Российская Федерация не собирается их выдавать. ", - подчеркнул Неклюдов.
В то же время, отмечает нардеп, шансы на возвращение Януковича и подельников есть: "Возможно, изменится власть в России или их отношение к этой ситуации, например, после введения более жестких санкций против РФ. Я не знаю, какими здесь могут быть объективные причины. По состоянию на сейчас четко понимаю: никто Януковича и других подозреваемых нам добровольно не отдаст".
По его данным, по 10 основным фигурантам "дел Майдана" уже есть 10 подозрений. "Сейчас в рамках специального заочного досудебного расследования ведется серьезная работа. Думаю, в этом году дело в отношении этих основных фигурантов, о которых мы говорим, будет передано в суд. Надеюсь, ГБР будет принимать все меры для того, чтобы сдвинуть с места это самое дело", - сообщил нардеп.
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