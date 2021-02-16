Глава ОАСК Вовк утверждает, что находится на рабочем месте. ФОТО

Глава Окружного административного суда Павел Вовк, которого не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд, не найдя ни дома, ни на работе, утверждает, что находится на рабочем месте.

Об этом Вовк написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, оказывается, меня тоже кто-то где-то искал и снова не нашел, о чем я узнал из телеграмм-каналов, пропагандирующих "работу" НАБУ. При этом я на рабочем месте и в какие прятки не играю", - утверждает Вовк.

Он также пожаловался на "правовой беспредел" по делу ОАСК.

"И если я, будучи судьей, не могу себя от этого защитить, то могу только посочувствовать тем гражданам, которые сталкиваются с подобными "антикоррупционных" органами", - рассуждает Вовк.

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Ранее во вторник, 16 февраля Высший антикоррупционный суд сообщил, что Вовка вновь не смогли доставить на его заседание для избрания меры пресечения. Новую принудительную доставку Вовка в суд назначили на 18 февраля.

Перед этим ВАКС дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Таким образом, это уже третье решение ВАКС о принудительном приводе. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

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Судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.