Единственная киевская камера, фиксирующая езду по полосе общественного транспорта, за день поймала 385 нарушителей, - патрульная полиция
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Камера автоматической фиксации нарушений, установленная в Киеве на бульваре Дружбы народов, зафиксировала 385 нарушителей, которые двигались по полосе для общественного транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
"Со вчерашнего дня (15 февраля. - Ред.) камера автоматической фиксации, которая расположена на бульваре Дружбы народов, 36, в Киеве, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать еще и нарушение проезда по полосе общественного транспорта", - отмечается в сообщении.
По данным полиции, за день зафиксировано 385 таких нарушителей.
Напомним, с 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.