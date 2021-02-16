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Единственная киевская камера, фиксирующая езду по полосе общественного транспорта, за день поймала 385 нарушителей, - патрульная полиция

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Единственная киевская камера, фиксирующая езду по полосе общественного транспорта, за день поймала 385 нарушителей, - патрульная полиция
Камера автоматической фиксации нарушений, установленная в Киеве на бульваре Дружбы народов, зафиксировала 385 нарушителей, которые двигались по полосе для общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

"Со вчерашнего дня (15 февраля. - Ред.) камера автоматической фиксации, которая расположена на бульваре Дружбы народов, 36, в Киеве, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать еще и нарушение проезда по полосе общественного транспорта", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, за день зафиксировано 385 таких нарушителей.

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Единственная киевская камера, фиксирующая езду по полосе общественного транспорта, за день поймала 385 нарушителей, - патрульная полиция 01

Напомним, с 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.

Топ комментарии

  • pacerhard melina
    Когда покупал автомобиль, должен был знать, что отсутствие лишней полосы не оправдание для нарушения ПДД. Если не хватает места на дороге - пересаживайся в общественный транспорт, может посмотришь на ситуацию с другой стороны.
  • pacerhard melina
    Понимаешь, количество мест для инвалидов всегда - процент от общего числа мест на парковке и соответствует процентам людей с инвалидностью в социуме, а , учитывая события в стране последних 7 лет, то этот процент даже вырос. Для меня абсурдность описанной тобой ситуации перекрывается железным правилом: мне не влом пройти пару десятков метров так же, как когда все остальные места заняты. Зато я точно знаю, что не хочу быть на месте инвалида. Вопрос в том, насколько ты честен сам с собой.
  • pacerhard melina
    Около 30% здорового физически быдла занимают места для инвалидов в любое время года и суток. Хотя, возможно, они считают себя умственными инвалидами.
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