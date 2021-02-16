Новости

ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры

5 50339
ВР приравняла электронные водительские права к бумажным, - Минцифры
Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными.

Такая норма содержится в принятом 16 февраля парламентом законе № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-офис Минцифры.

Теперь водитель может показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейскому для удостоверения своей личности и права на вождение.

Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил действие водительских прав в приложении "Дія" на год

Напомним, закон № 2695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, принятый ВР 16 февраля, предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksiy Tym
    изымать будут вместе с телефоном ?
  • Valerij Savenko
    Какой штраф?
    Если у вас в смартфоне есть приложение Дия и там отображены ваши вод. права и техпаспорт на авто, то это автоматом означает, что у вас есть и бумажный вариант этих документов. Причем здесь база?
    Если вы показываете свои бумажные ВУ и техпаспорт, то мент не роется ни в какой базе. Удостоверился, что у вас они есть и всё.
  • Євгенович Евгеньевич
    Я свої права 1991 року ні на що не проміняю!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости