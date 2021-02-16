Иммунитет к COVID-19 сохраняется 9 месяцев, - шведские медики

У переболевших COVID-19 иммунитет против вируса сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни.

К такому выводу пришли ученые Каролинского института и клиники Дандерюда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Исследование проводилось с весны 2020 года, в нем приняли участие 1884 человека, работающих в учреждениях здравоохранения и переболевших COVID-19. У 96% из них антитела оставались спустя девять месяцев. У двух третей выработался клеточный иммунитет. Из 340 человек, у которых появились антитела, рецидив выявили менее чем у 1%.

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Как рассказала врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин, при повторном заболевании у человека благодаря выработавшемуся иммунитету может быть приглушена симптоматика, либо болезнь пройдет бессимптомно. "Неизвестно, может ли человек с антителами, заболев снова, инфицировать других и при этом не ощущать никаких симптомов (вируса. - Ред.), но это, по-видимому, очень маловероятно",— добавила врач. В мае планируется провести следующую фазу исследования, когда большинство участников пройдут вакцинацию.

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