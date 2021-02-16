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Суд в России оставил в силе приговор историку Дмитриеву: 13 лет тюрьмы

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Суд в России оставил в силе приговор историку Дмитриеву: 13 лет тюрьмы
Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, открывшему место массовых расстрелов украинцев в Сандармохе.

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Кассационные жалобы осужденного Дмитриева и действующего в его интересах адвоката Ануфриева оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Дмитриев находится под стражей с 2016 года. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Глава Карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.

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В декабря 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного вреда. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера Карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.

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Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

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