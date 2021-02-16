Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину на ближайшем заседании правительства 17 февраля.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии относительно него продолжаются", - сказал Мокан.

По его словам, планируется продление карантина и режима чрезвычайной ситуации еще на 2 месяца - до мая и при этом введение зонального адаптивного карантина с 4 зонами. По умолчанию, отметил парламентарий, будет действовать режим "желтой зоны", а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями, будет переход в "оранжевую зону" с соответствующими решениями региональных комиссий. "Красная зона" будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к COVID-19 сохраняется 9 месяцев, - шведские медики

"Уверен, что завтра более подробно будет сказано все о адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня речь не идет, речь идет о введении 4 зон", - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 9 декабря 2020 года продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 по 24 января включительно. После 24 января в Украине действует "оранжевый" карантин.

В Украине за минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировано 3 143 новых случая COVID-19, умерло 150 человек. За все время пандемии в Украине заболело 1 276 618 человек, выписаны 1 122 968 человек, летальных случаев - 24 542, проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.

Также читайте: Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского