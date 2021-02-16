"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ

"Партия Шария" формально зарегистрирована не на Анатолия Шария, которому объявили о подозрении в госизмене, а на гражданина Виктора Шария.

Об этом 16 февраля СБУ сообщила в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

При этом в спецслужбе подчеркивают, что речь о задержании Виктор Шария не идет.

Так в СБУ отреагировали на размещение сегодня на Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный" с "задержанием" однофамильца политика и блогера. В описании под кадрами утверждалось, что Виктора Шария будто бы задержали по причине того, что он "рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".

В СБУ отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием.

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"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - рассказали в спецслужбе.

Напомним, что Виктор Шарий - человек, на которого формально зарегистрирована "партия "Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.

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Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).