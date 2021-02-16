Кравчук пообщался с террористом Пушилиным в эфире российских пропагандистов. ВИДЕО

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообщался в эфире российского телевидения с главарем террористов т. наз. "ДНР" Денисом Пушилиным. "ЕС" обвинила его в подыгрывании агрессору, Арестович и Кулеба - встали на защиту.

Диалог с Пушилиным Кравчук вел днем 15 февраля в эфире ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сначала по видеосвязи в студию включился Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также есть Пушилин и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

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Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV заявила, что участием в этом эфире Кравчук "подыгрывал Кремлю", информирует "Прямой".

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"В то время, как президент Зеленский и СНБО закрывает российские телепомойки в Украине, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Кравчук включается сегодня на канал Россия на ОРТ, и в прямом эфире дискутирует там с Пушилиним, боевиком, подыгрывая Кремлю", - сказала она.

В защиту Кравчука высказался советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают какого-то Пушилина? Его же не предупреждают об этом. <...> То, что они подключают Пушилина — человека, который для нас и самого Леонида Кравчука выглядит как террорист и квалифицируется нами как террорист или почти как террорист, потому что существуют определенные юридические нюансы — это же не его вина [Кравчука]", - сказал Арестович в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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На уточняющий вопрос ведущего, мог ли Кравчук отказаться от разговора с Пушилиным, Арестович ответил: "Мог отказаться. А мог использовать [эфир], чтобы доказать его неправоту".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопросов к принципиальности и патриотичности позиции Кравчука быть не может.

"Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время разных телеэфиров", - сказал Кулеба на пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Сам Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным во время выступления на форуме "Украина 30". Слова главаря террористов организации "ДНР" он расценил как намерение интегрировать оккупированные территории в Россию. "Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", — подчеркнул Кравчук и добавил, что договориться с РФ об урегулировании конфликта на Донбассе "практически невозможно".