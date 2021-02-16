У Антоненко выпадают зубы и обострились проблемы с сосудами, - адвокат

У музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который является подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета и более года находится под арестом, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом в интервью изданию "Буквы" рассказал его адвокат Станислав Кулик, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, состояние Антоненко сейчас "удовлетворительное, но это не заслуга врачей СИЗО или полиции".

"У Антоненко обострение болезни с сосудами. Началось разрушение зубов. И вдобавок у него были симптомы, похожие на COVID-19. Мы просили изменить меру пресечения, чтобы он мог нормально лечиться за пределами изолятора. Но это ходатайство отклонили, вместо этого обязали СИЗО оказать медицинскую помощь. В изоляторе есть стоматолог. Она с теми средствами и возможностями, которые есть в изоляторе, попыталась Антоненко помочь. Но после этого у него выпал зуб. И нам пришлось обращаться к частному стоматологу, который ехал к Андрею в СИЗО, чтобы лечить зубы. Относительно проблем с сосудами: штатный хирург изолятора его осмотрел. И сделал вывод, что это вообще не его компетенция и нужен узкий специалист, сосудистый хирург. Нам удалось организовать визит врача, сосудистого хирурга, который Антоненко лечил раньше. Он приехал в изолятор, осмотрел его и сказал, что надо провести диагностику с помощью специальной аппаратуры. После этого ситуация заглохла", – отметил адвокат.

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Кулик объяснил, что для того, чтобы вывезти Антоненко в больницу, нужно "за несколько недель до того подать заявку, чтобы медучреждение проверили: безопасно ли туда везти человека, можно ли его там охранять".

"И ответа пока нет. Но мы все же надеемся, что Антоненко изменят меру пресечения и он сможет нормально сходить в больницу", – подчеркнул адвокат.

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Что касается подозрения на COVID-19, то в СИЗО к Антоненко приезжал "специалист одной из лабораторий Киева" и "взял образцы для анализов". К счастью, коронавирус у музыканта не обнаружили.

"К счастью, результаты были отрицательные. Мы выдохнули. Но реальный риск был, так как коронавирусной болезнью переболели два адвоката. И один из них ходил к Андрею в изолятор, еще когда не знал о заболевании. Но, к счастью, оказалось, что у Антоненко была обычная простуда", – рассказал Кулик.