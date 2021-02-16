Минздрав зарегистрировал вакцину Pfizer и передал на экспертную оценку
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в соответствии со статьей 9 Закона Украины о лекарственных средствах, постановления Кабинета Министров от 08.02.2021 года № 95, вакцину оперативно зарегистрировали и передали в Государственный экспертный центр МЗ Украины для осуществления экспертной оценки (соотношение "польза/риск" и проверка регистрационных материалов).
"В "Единое окно" МЗ Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Комирнати/Comirnaty™ ️ производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины. Сейчас на регистрации находятся вакцины против COVID-19 от Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Команда Министерства здравоохранения прилагает максимум усилий, чтобы украинцы быстрее получили доступ к лучшим европейским вакцинам", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Напомним, 15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.