Главные новости 16 февраля: Шария подозревают в госизмене, за пьянство за рулем будут отбирать автомобили

Пропагандиста Шария подозреваю в госизмене, Рада усилила ответственность за пьяное вождение, дом родителей Зеленского угрожали взорвать, - главные новости Украины 16 февраля.

Шария подозревают в госизмене

СБУ сообщила пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию о подозрении по статье ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан). Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Подозрение Шарию не означает ликвидацию названной его именем партии. К тому же, выяснилось, что партия зарегистрирована на другого Шария - Виктора. Сейчас следователи выясняют, причастен ли он к противоправной деятельности Анатолия Шария.

Квартиру родителей Зеленского угрожали взорвать

Пьяный мужчина позвонил в полицию и пообещал взорвать многоквартирный дом в Кривом Роге, в котором живут родители президента. Свои действия он пояснил тем, что не доволен пенсией в 2000 грн. Мужчину нашли, ему грозит до 6 лет за решеткой за ложное сообщение о минировании.

За пьяное вождение будут отбирать автомобили

Рада поддержала законопроект №2695, который предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде. За пьяное вождение теперь будут штрафовать на 17 тыс. грн, а если оно повторится - сумма штрафа составит уже 34 тыс. грн, а у водителя изымут авто и запретят садиться за руль в течение 3 лет.

Документы в "Дії" приравняли к бумажным

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дія" теперь можно использовать наравне с бумажными. На очереди - уравнивание бумажных и электронных паспортов.

Коронавирусный коллапс на Ивано-Франковщине

В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек, пациентов размещают в коридорах и столовых. На территории громады наблюдается резкий рост заболевания COVID-19. В область срочно выехал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Неуловимый" судья Вовк

Вовка опять не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд, где ему должны избрать меру пресечения: его не нашли ни дома, ни на работе. Сам Вовк при этом утверждает, что находится на рабочем месте и постит селфи из кабинета.

Русский мир в украинских учебниках

В учебниках по истории Украины для учеников 8-х классов обнаружили откровенную пропаганду "русского мира". Школьное пособие еще не напечатали и не издали, но оно может попасть к украинским детям уже в следующем году. Двое из восьми экспертов, рецензировавших учебник, возмущены наличием в нем пропаганды "русского мира", еще шестеро никакой пропаганды не заметили. Минобразование эти учебники рекомендует.