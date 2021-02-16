Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе"
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонной беседы с канадским коллегой Марком Гарно предложил приобщиться к учредительному саммиту "Крымской платформы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о приоритетах деятельности Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году", - говорится в сообщении.
Марк Гарно в ответ заверил, что Канада продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, заместитель председателя Офиса Президента Игорь Жовква сообщал, что саммит "Крымской платформы" должен пройти 23 августа 2021 года.