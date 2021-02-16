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Обострение ситуации на Донбассе - яркое напоминание о том, что Россия управляет этим конфликтом, - миссия США при ОБСЕ

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Обострение ситуации на Донбассе - яркое напоминание о том, что Россия управляет этим конфликтом, - миссия США при ОБСЕ
В США считают, что обострение ситуации на Донбассе является "ярким напоминанием" о том, что Россия управляет конфликтом на востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В заявлении миссии США при ОБСЕ подчеркивается, что Россия несет ответственность перед погибшими и искалеченными в конфликте, который она спровоцировала и разжигает.

"Активизация боевых действий в минувший уик-энд демонстрирует, что Россия способна наращивать насилие в Украине, когда ей заблагорассудится. Это яркое напоминание о том, что Россия управляет конфликтом в Украине", - отметили в США.

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Также отмечается, что обострение ситуации на Донбассе подчеркивает необходимость выполнения минских договоренностей, начиная с вывода российских сил с территории Украины.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Покупать больше электроэнергии и газа из страны-помойки. И одновременно требовать от США больше санкций против той же страны-помойки.
  • Velykyj Lug
    МВФ послав Бубочку вжопу. Це подають як велику пірімогу.
  • Myko
    Мовчать не всі. Цензор пише. "Прямий", 5-й, "Еспресо" тв, які вчора Люся Арестович вимагав закрити, повідомляють. Мовчать Г+Г, "Україна", "ICTV" бо там вказівка розказувати тільки про усьо харошеє і про "успіхи" Бубочки.
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