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Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк колодца теплотрассы, в котором ночевал бездомный

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Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк колодца теплотрассы, в котором ночевал бездомный
Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы. Он спал, когда коммунальщики заварили люк.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Вартових Еспресо".

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева, сообщение о нем поступило в полицию.

Мужчина решил провести холодную ночь в колодце теплотрассы. Пока он спал, коммунальщики заварили люк.

Крики бездомного о помощи услышали, и его все же освободили. Для этого люк пришлось срывать.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    "Мужчина решил переночевать в колодце теплотрассы.Он спал, когда коммунальщики заварили люк." - Цензор .. Коммунальщики в Киеве по ошибке заварили люк, в котором ночевал бездомный - Цензор.НЕТ 2466 ... Живем *** в такое время - что новость от анекдота порой не отличить.
  • Привет
    Сейчас мужику выставят счет за отопление...грелся..плати..😃
  • Михаил Дужик
    Вариться. Потрібні електроди по чавуну.
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