Преподаватель "Львовской политехники" Зербино получил выговор за использование порнографии в тестах

Дмитрий Зербино утверждает, что использует японскую методику преподавания: если студент правильно отвечает на вопросы теста, программа показывает ему порно-картинку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Решение объявить выговор приняла специальная комиссия, которая расследовала поведение преподавателя. Зербино почти два месяца был отстранен от преподавания, а теперь он возвращается к работе.

"Ему выразили выговор за использование неапробированных учебных материалов. Также предупреждение получил директор института [Николай Медиковський], заведующий кафедрой [Василий Теслюк] и председатель научно-методической комиссии", - сообщила руководитель пресс-службы "Львовской политехники" Наталья Павлишин.

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Выговор Зербино подписал ректор университета Юрий Бобало, его внесут в трудовую книжку. Преподаватель возвращается на работу, однако не сможет преподавать по старой методике.

Напомним, скандал относительно педагогических методов 59-летнего преподавателя Института компьютерных наук Национального университета "Львовская политехника" Зербино разразился в декабре прошлого года. Тогда выяснилось, что во время тестирования по дискретной математике преподаватель показывает студентам-первокурсникам порнографические изображения. Свою методику преподавания Зербино тогда называл "расслабляющей" и заявил, что подобную используют в Японии.

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После огласки в СМИ в "Львовской политехнике" создали комиссию для расследования инцидента, а Зербино отстранили от преподавания.