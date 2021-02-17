Новости • Агрессия России против Украины

За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ

1 60922
За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 1 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 26 таких нарушений на Луганщине.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 37/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 16 февраля 2021, информирует Цензор.НЕТ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе к северу от Широкино. За предыдущие сутки в этой области было 12 нарушений режима.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 26 нарушений режима прекращения огня (в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения)", - сказано в сообщении СММ ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ООС

Подавляющее большинство нарушений произошли на юго-восток от Попасной. За сутки перед этим на Луганщине было зафиксировано 13 таких нарушений (все юго-восточнее Попасной).

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Не було, щоб не відповіли. І в останній рік орки таки мали страх. А що ж це в тебе на Пєтю такий стояк? Гадить у твоєму під'їзді?
  • Rostyslav Komarnytsky
    А зебіли нарахували три порушення. 🤔 Це ОБСЄ рахує кпще, чи главзебіл ввів цензуру?
  • Senator S 01a656ec
    При Пете Мавзолейных мочили не хило,Гиркин сдал РАБссиянское быдло....,Чуваки на Землю спрыгните... За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060 За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7060
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости