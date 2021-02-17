За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 1 нарушение режима прекращения огня в Донецкой области и 26 таких нарушений на Луганщине.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 37/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 16 февраля 2021, информирует Цензор.НЕТ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе к северу от Широкино. За предыдущие сутки в этой области было 12 нарушений режима.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 26 нарушений режима прекращения огня (в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения)", - сказано в сообщении СММ ОБСЕ.

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Подавляющее большинство нарушений произошли на юго-восток от Попасной. За сутки перед этим на Луганщине было зафиксировано 13 таких нарушений (все юго-восточнее Попасной).