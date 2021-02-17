"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины

Создатели ленты хотят рассказать о Донбассе столетней давности, который был частью европейской экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино, информирует Цензор.НЕТ.

По словам режиссера фильма Корнея Грицюка и продюсера картины Анны Паленчук, их целью является рассказать настоящую историю региона. Проект фильма получил государственную финансовую поддержку размером 1,98 млн грн, съемки запланированы на весну 2021 года. Пока же авторы собирают материалы для фильма.

"На Донбассе находятся десятки городов, поселков и сел, основанных европейскими переселенцами и местными украинцами еще в конце XIX в., а его расцвет начался задолго до прихода большевиков к власти. Его отцы-основатели - немцы, бельгийцы, англичане, французы и американцы", - сказано в сообщении.

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В начале ХХ века Донбасс был передовым регионом даже по сравнению с Европой, отмечают авторы фильма.

"Прямое железнодорожное сообщение с Брюсселем, филиалы французских и немецких банков, динамичные города с современной на то время архитектурой, выход на европейские рынки, экономический рост, транснациональные предприятия, среди которых, например, отделение компании Siemens, настоящий космополитизм, высокий уровень жизни рабочих и большие перспективы - таким был Донбасс до прихода советской власти", - сказано в сообщении.

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"К сожалению, советские и постсоветские мифы о героях-рабочих коммунистической индустриализации, бандитах Донбасса, "жителях особого региона" или потомках "царских зэков" очень глубоко укоренились как мифологемы. Я уверен, что очень важно открыть эту территорию не только для местных, а изменить в целом отношение к ней", - говорит режиссер ленты Корней Грицюк.