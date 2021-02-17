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"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины

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"ЕвроДонбасс": стартовала работа над документальным фильмом, который развенчает советские мифы о востоке Украины
Создатели ленты хотят рассказать о Донбассе столетней давности, который был частью европейской экономики.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино, информирует Цензор.НЕТ.

По словам режиссера фильма Корнея Грицюка и продюсера картины Анны Паленчук, их целью является рассказать настоящую историю региона. Проект фильма получил государственную финансовую поддержку размером 1,98 млн грн, съемки запланированы на весну 2021 года. Пока же авторы собирают материалы для фильма.

"На Донбассе находятся десятки городов, поселков и сел, основанных европейскими переселенцами и местными украинцами еще в конце XIX в., а его расцвет начался задолго до прихода большевиков к власти. Его отцы-основатели - немцы, бельгийцы, англичане, французы и американцы", - сказано в сообщении.

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В начале ХХ века Донбасс был передовым регионом даже по сравнению с Европой, отмечают авторы фильма.

"Прямое железнодорожное сообщение с Брюсселем, филиалы французских и немецких банков, динамичные города с современной на то время архитектурой, выход на европейские рынки, экономический рост, транснациональные предприятия, среди которых, например, отделение компании Siemens, настоящий космополитизм, высокий уровень жизни рабочих и большие перспективы - таким был Донбасс до прихода советской власти", - сказано в сообщении.

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"К сожалению, советские и постсоветские мифы о героях-рабочих коммунистической индустриализации, бандитах Донбасса, "жителях особого региона" или потомках "царских зэков" очень глубоко укоренились как мифологемы. Я уверен, что очень важно открыть эту территорию не только для местных, а изменить в целом отношение к ней", - говорит режиссер ленты Корней Грицюк.

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Топ комментарии

  • Кардан_вал
    Найголовнішого не сказали автори. До 1933 р. Донбас був українським. Після найлютішого Голоду-33, війни, Голоду-46 в кінці 40-х та на початку 50-х років на Донбас за наказом товариша сРаліна та його більшовицького кагалу було завезено сотні тисяч осіб (людьми їх назвати не повертається язик) кацапського шлаку (в основному бандити, що відбули свої строки в таборах, усякий люмпен-пролетаріат та інше кодло з низів - алкаші, нероби тощо). І це все кодло вселили в хати полеглих українців від Голодомору, репресій та війни. А тепер "внучки" цієї шушвалі волають: "Данбас с Рассієй!" та "Путєн - ввєді!"
  • Senator S 01a656ec
    То что Донбасс развивали британцы бельгийцы и американцы и особенно немцы с 1710 года,колония которых была в количестве 1000,другими словами 1 000 поселков,знают даже младенцы с началом эпохи интернета...
  • Horvi Hor d3d97a8c
    Всё так и есть. Когда-то крайне развитый регион. Украинский регион, с тотальным иностранным капиталом, инвестициями и инфраструктурой.
    К сожалению об этом знают не многие, а говорят - единицы.
    Будем надеятся - фильм даст толчок...
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