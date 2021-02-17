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Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля ФСБ РФ пришла с обысками в дома крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Крыму в 4:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар.
Пока известно о 5 обысках - в Бахчисарае 2 обыска, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное Советского района", - написал он.

Как позже сообщили в "Крымской солидарности" следственные мероприятия проводятся в семи домовладениях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов уже задержаны сотрудниками ФСБ после проведения следственных мероприятий в их домах. Обыски по месту жительства Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова продолжаются.

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 01
Азамат Эюпов

В ФСБ Крыма сообщили, что обыск проводят рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК РФ.

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 02
Эрнест Ибрагимов

Среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.

Юридическую помощь задержанным будут оказывать адвокаты Сияр Панич, Лиля Гемеджи, Юнус Рефат, Марлен Халиков, Эмиль Курбединов и Тарас Омельченко.

Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 03

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Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 04
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 05
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 06
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 07
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 08
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 09
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 10
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 11
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 12
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 13
Ночью в оккупированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. ФСБ уже задержала пять человек 14
Фото: Крымская Солидарность/Facebook

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    партия ****** россия = 666 ....
    ,,
    .НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
    ..
    ....
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