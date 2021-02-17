Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и снайперское оружие. Потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку от Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку от Водяного, что на Приазовье.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.
"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителямОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщениию
Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.