Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и снайперское оружие. Потерь нет, - штаб ОС

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Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и снайперское оружие. Потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку от Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку от Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителямОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщениию

Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе - 27 нарушений перемирия, - ОБСЕ

Враг за сутки четыре раза нарушил режим тишины на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и снайперское оружие. Потерь нет, - штаб ОС 01

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Президент Зеленський вважає, що в нас громадянська війна.
    Бо на публіку називає ворога то повстанцами, то сепаратистами..
  • Александр Лихошва
    Нарушили тишину обстреляв минометами, интересную терминологию придумали.
    Нарушают тишину это когда кричат в тишине , или дрелью в стену долбят, а минометом, это атака на суверенное государство
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Мультик "Маугли" помните, там было "Водяное перемирие". Так вот, сейчас у меня, во дворе- "Перемирие затянувшегося холода". Два извечных врага, коты Степан и Малыш, которые дико воют и дерутся всегда(!) когда видят друг-дружку, а потому я их всегда кормлю в раздельных мисках, сегодня, впервые за года- ели из одной миски!!! Вот это- реальное перемирие. Коты оказались, в этом плане, умнее людей! Я просто в шоке!
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