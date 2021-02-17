США следят за действиями РФ в контексте дела Навального и будут оказывать давление на "страны, угрожающие общечеловеческим ценностям", - Госдеп
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во вторник заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.
Отвечая на вопрос журналиста, который поинтересовался дальнейшими действиями Вашингтона в отношении дела Навального, учитывая, что "Путин, похоже, игнорирует протесты со стороны Америки и Запада", Прайс подчеркнул, что Москве противостоит "широкая коалиция единомышленников и партнеров", осуждающих нарушения прав человека в России.
"Мы вместе с нашими союзниками, включая наших союзников в Европе, очень внимательно следим за действиями России в контексте дела Навального, включая его арест и задержания тысяч россиян, которые не побоялись выйти на улицы", - заявил Прайс.
Он добавил, что наряду с этим директор Национальной разведки в данный момент готовит для Белого дома отчет о злонамеренных действиях, которые "исходили от России или приписывались ей за последние несколько лет". Речь, в частности, идет о российском вмешательстве в американские выборы, кибератаку на SolarWinds и применение химического оружия против Навального.
"Администрация уже дала понять, что мы будем отстаивать права человека. Мы будем оказывать давление на страны, которые угрожают нашим интересам, угрожают общечеловеческим ценностям", - заявил представитель Госдепартамента, добавив, что "в ближайшие дни мы еще поговорим об этом".
Нед Прайс не захотел "вдаваться в подробности", отвечая на просьбу прокомментировать заявление адвоката гражданина США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже. Адвокат ранее сообщил, что между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры об обмене заключенными.
"В общих чертах мы можем сказать, что благополучие и безопасность граждан США за рубежом, как я уже говорил, являются одним из наших высших приоритетов. Российские власти осудили Пола Уилана в ходе закрытого и секретного судебного процесса.., который был издевкой над правосудием", - заявил Прайс.
В Госдепартаменте по-прежнему обеспокоены безопасностью Пола Уилана, который был приговорен к 16 годам заключения. США продолжат "говорить от имени Уилана до тех пор, пока российские власти наконец... не отправят Уилана домой, к его семье, которая живет в Соединенных Штатах", подчеркнул представитель Госдепартамента.
Акции в поддержку Алексея Навального, которого поместили под стражу после возвращения из Берлина в Москву, прошли во многих городах России 23 и 31 января. На акциях протеста было рекордное число задержанных, возбуждены десятки уголовных дел.
2 февраля, когда суд принял решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, сторонники политика устроили акцию в центре Москвы, участников которой также задерживала полиция. Акция также прошла в Санкт-Петербурге. 5 февраля Леонид Волков объявил, что в ближайшее время акций в поддержку Навального не будет. В обращении, опубликованном 8 февраля, Волков также говорил, что в ближайшее время акции протеста не планируются.