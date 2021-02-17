В Украине за сутки от COVID-19 умерли 147 человек, зафиксированы 4 286 новых случаев заражения, выздоровели 5 927 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"4 286 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 февраля 2021 года. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 330 человек;
летальных случаев - 147;
выздоровели - 5 927 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 64 842 (в том числе методом ПЦР - 25 782, методом ИФА - 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 413).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 280 904 человека;
выздоровели - 1 128 895 человек;
летальных случаев - 24 689;
проведено ПЦР-тестов - 6596588.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386) областях, г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях", - рассказал Степанов.