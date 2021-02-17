Апелляционный суд перенес на 2 марта рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка"

Шестой апелляционный административный суд на заседании 16 февраля перенес на 2 марта рассмотрение апелляционной жалобы "ПриватБанка" на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года по делу по иску бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации банка, сообщил юридический советник "ПриватБанка" Андрей Пожидаев.

"Суд отложил рассмотрение дела в связи с тем, что ему необходимо вытребовать официальную информацию от Конституционного суда о том, совершается ли пересмотр (конституционности "банковского" закона. - Ред.) и на каких основаниях он совершается", – сообщил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пожидаев отметил, что необходимость останавливать производство отсутствует, так как признание банковского закона конституционным или нет не повлияет на рассмотрение данного дела. Он добавил, что производство по данному делу следует закрыть, так как оно не может рассматриваться в административном суде.

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Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бизнесмена Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

"ПриватБанк" 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров - 16 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.