За сутки в мире выявили 342,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 9,7 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 110 млн

По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировали 342 151 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 777 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 110 035 933 случая инфицирования, из них 342 151 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 429 827 человек, из них 9 777 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 84,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.