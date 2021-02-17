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Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны

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Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны
Кабинет Министров на сегодняшнем заседании планирует продлить карантинные ограничения, а также вернуть карантинной зонирование на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, данный проект рассмотрят сегодня на заседании Кабмина.

В Минздраве отмечают, что удалось увеличить мощности системы оказания медицинской помощи.

Кроме того, в правительстве считают целесообразным продолжение карантина с использованием уровней эпидемической опасности (зеленый, желтый, оранжевый, красный).

Так, на территории Украины будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности с соответствующими ограничениями.

Кроме того, предлагается продлить карантин до 30 апреля 2021 года.

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Топ комментарии

  • юра Лонг
    Не хотят здавать завоеванные позиции, быдло к намордникам привыкло, нельзя дать им раслабиться. Большой брат степаша со страшилкой ляшко гонят стадо в резервацию. Вот что им нужно.
  • товарищ Маузер 2
    специально что ли издеваются над людьми? а может так и надо? может стоИт задача уничтожить предпринимателей и развалить экономику?
  • Ольга Кочурко
    если отменить карантин то на вакцинации мало что заработаешь
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