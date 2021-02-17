Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны
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Кабинет Министров на сегодняшнем заседании планирует продлить карантинные ограничения, а также вернуть карантинной зонирование на территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, данный проект рассмотрят сегодня на заседании Кабмина.
В Минздраве отмечают, что удалось увеличить мощности системы оказания медицинской помощи.
Кроме того, в правительстве считают целесообразным продолжение карантина с использованием уровней эпидемической опасности (зеленый, желтый, оранжевый, красный).
Так, на территории Украины будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности с соответствующими ограничениями.
Кроме того, предлагается продлить карантин до 30 апреля 2021 года.