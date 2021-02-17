Новости • Газовая война

Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом

4 84962
Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом
Президент США Джо Байден считает проект газопровода "Северный поток-2" неудачным соглашением для Европы и рассматривает вопрос о необходимости санкций для его прекращения.

Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Администрация Байдена проводит анализ проекта трубопровода, по которому планируется поставлять газ из России в Германию. По словам Псаки, президент четко дал понять, что считает проект "плохой сделкой для Европы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сигналов на уровне руководства ЕС о вынесении "Северного потока-2" за рамки санкций нет, - Шмыгаль

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Кипятком ссышь, кацапед? Если у кого и деменция с маразмом, так это у вашего *****
  • Frol Fedoroff
    Юра! А расскажи как Расея указывает Украине какое должно юыть территориальное устройство, какой язык государственным и в какой блок вступать. Это тебе не кажется "странным"?
  • Lvbnhj
    Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 448 Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1789
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости