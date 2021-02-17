Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы и думает над санкциями для его прекращения, - Белый дом

Президент США Джо Байден считает проект газопровода "Северный поток-2" неудачным соглашением для Европы и рассматривает вопрос о необходимости санкций для его прекращения.

Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Администрация Байдена проводит анализ проекта трубопровода, по которому планируется поставлять газ из России в Германию. По словам Псаки, президент четко дал понять, что считает проект "плохой сделкой для Европы".

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