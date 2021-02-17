СБУ направила в суд обвинительный акт в отношении "луцкого террориста" Кривоша
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам СБ Украины, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:
- ч. 2 ст. 147 (захват заложников);
- ч. 1 ст. 258 (террористический акт);
- ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности);
- ч.ч. 1 и 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 1 ст. 280 (принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей);
- ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством);
- ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Следователи органов безопасности направили в суд материалы соответствующего уголовного производства вместе с обвинительным актом.
Напомним, утром 21 июля мужчина со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники в других городах, и их задержали. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное при обыске. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы. 28 июля харьковский "сообщник Кривоша" вышел под залог.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.