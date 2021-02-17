От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 14 человек, выздоровели - 1 050, выявили 366 новых случаев, - Кличко

С начала пандемии COVID-19 столице выявили 132 834 случая коронавирусной инфекции. В то ж время, выздоровели - 89 427 жителей Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за минувшие сутки выявили 366 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 132 834).

Среди заболевших 222 женщины в возрасте от 19 до 87 лет, 127 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 10 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 7 мальчиков от 4 до 16 лет.

Кроме того, за сутки в столице от коронавируса умерли 14 человек (всего - 2 546). 45 пациентов были госпитализированы.

1 050 жителей столицы побороли коронавирус (всего выздоровели - 89 427).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (88), Деснянском (85) и в Днепровском (52).

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