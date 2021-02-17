Массовые обыски в оккупированном Крыму: прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовные производства
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.
"Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – говорится в сообщении прокуратуры.
Досудебное следствие проводит крымское управление Нацполиции в АРК.
Как сообщалось ранее, рано утром 17 февраля в нескольких районах полуострова российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар.
Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. - Ред.).
Публично российские силовые ведомства проводимые в Крыму обыски 17 февраля и задержания не комментируют.