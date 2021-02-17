Контакт-центр Минздрава готовится к старту вакцинации от коронавируса, - замминистра Кучер

Контактный центр Министерства здравоохранения по COVID-19 готовится к началу вакцинальной кампании в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Контакт-центр Минздрава по COVID-19 готовится к приему обращений, связанных с вакцинацией. Мы тренируем специалистов, меняем их алгоритм работы. Как только начнется вакцинальная кампания в Украине, контакт-центр будет владеть всей необходимой информацией", - отметил замглавы Минздрава.

Министерство планирует расширить центр в связи с вакцинацией.

Помимо этого, Кучер подчеркнул, что со 2 ноября 2020 года контактным центром воспользовались 186 тыс. граждан. Было зарегистрировано около 11 тыс. обращений граждан, которые передали на обработку в регионы.

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