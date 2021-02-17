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Контакт-центр Минздрава готовится к старту вакцинации от коронавируса, - замминистра Кучер

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Контакт-центр Минздрава готовится к старту вакцинации от коронавируса, - замминистра Кучер
Контактный центр Министерства здравоохранения по COVID-19 готовится к началу вакцинальной кампании в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Контакт-центр Минздрава по COVID-19 готовится к приему обращений, связанных с вакцинацией. Мы тренируем специалистов, меняем их алгоритм работы. Как только начнется вакцинальная кампания в Украине, контакт-центр будет владеть всей необходимой информацией", - отметил замглавы Минздрава.

Министерство планирует расширить центр в связи с вакцинацией.

Помимо этого, Кучер подчеркнул, что со 2 ноября 2020 года контактным центром воспользовались 186 тыс. граждан. Было зарегистрировано около 11 тыс. обращений граждан, которые передали на обработку в регионы.

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Топ комментарии

  • Velykyj Lug
    Вже пів року репетують про це, а вакцини як не було, так і нема. Ось ще несподівано взнають що до вакцини ще потрібні і шприци, а їх не вистачає.
  • Velykyj Lug
    Поставлять тобі штемпсель на лоба щоб всі бачили шо ти вакцинований. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7785
  • Владимир Иванец
    Пусть ваш центр сильно не торопится. Времени у нас, похоже, еще вагон. Контакт-центр МОЗ готується до старту вакцинації проти коронавірусу, - заступник міністра Кучер - Цензор.НЕТ 7709
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