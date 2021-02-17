$2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев

Офис Генерального прокурора занимается раскрытием международной преступной схемы, из-за которой Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действия мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика", - говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.

"Провели плодотворную встречу в Офисе Генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", - подытожил нардеп.

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