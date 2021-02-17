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$2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев

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$2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев
Офис Генерального прокурора занимается раскрытием международной преступной схемы, из-за которой Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действия мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика", - говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.

"Провели плодотворную встречу в Офисе Генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", - подытожил нардеп.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Ну якщо лише миши 150 000 тон зерна пожерли... $2 млрд теряет Украина из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2189
  • Злой Карлик
    а кто их платит? ))) например, себестоимость стали 100$, заплатил НДС 20$. продал своей офшорной фирме за 121$, она перепродала на Лондонской бирже за реальную цену 500$. в Украине заплатил налоги с 1$. НДС 20$ вернули как экспортеру. заработал 399$. Украина 0,6$
    в структуре доходов госбюджета олигархи аж 6$ млрд)))15%при том что у них 90% экономики.
  • Омерзительный
    Я тебе открою страшную тайну: эти схемы работают уже лет 20, если не больше. $2 млрд втрачає Україна через неповернення валютного виторгу і махінації під час експорту зерна, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5250
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