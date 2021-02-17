Полномасштабное вторжение РФ в Украину может иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году, - директор НИСИ Литвиненко

Ударные возможности РФ сильно уступают возможностям государств НАТО, в частности США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко.

По словам Литвиненко в НИСИ делают анализ российского способа ведения войны.

"Война на Донбассе - это очень специфический опыт. За эти годы произошло очень важное изменение. Если в 2014 году россияне собирали подразделения для формирования ударной группировки, как говорится, с бору по сосенке, то на сегодня такие группировки уже сформированы и развернуты на границе с нашей страной. Эта группировка готова к наступлению", - подчеркнул директор Института.

Кроме того, создана достаточно серьезная группировка в оккупированном Крыму, которая обладает как оборонительными, так и наступательными возможностями.

"Происходит активное перевооружение Черноморского флота. Хотя, по моему мнению, не следует преувеличивать успехи россиян в этой области. В любом случае их ударные возможности сильно уступают возможностям государств НАТО, в частности США. Если руководство РФ примет решение о полномасштабном вторжении, то боевые действия могут иметь совершенно иной характер, чем в 2014 году. И поэтому предыдущий опыт не стоит переоценивать, хотя следует внимательно изучать", - подчеркнул Литвиненко.

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