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Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко

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Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко
Нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир-подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александр Литвиненко, информирует Цензор.НЕТ.

Литвиненко отметил, что пройдет еще немного лет, и техника и вооружение советского образца, которые сейчас используются в Вооруженных Силах, исчерпают свой ресурс (как физически, так и морально).

"Поэтому в условиях ограниченного финансирования мы должны искать асимметричные подходы для перевооружения. Здесь прежде всего нужно четко понимать, как будет воевать наш противник. Соответственно - разрабатывать способности, которые могли бы нанести врагу неприемлемых потерь. То есть нужно делать такие шаги, где вложения средств дало бы наибольший эффект. Это прежде всего развитие систем управления, разведки, связи, применение современных информационных технологий", - объяснил он.

По словам Литвиненко, самое главное - нужно изменить культуру отношений в плоскости "командир подчиненный", полагаться на инициативу младших командиров.

"Дисциплина - это хорошо, но должна быть дисциплина свободных людей, а не "я - начальник, ты дурак...". То есть избавиться от этой советской философии взаимоотношений", - подытожил директор НИСИ.

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  • Порохобандерівець
    Армии необходимо избавиться от советской философии взаимоотношений "я - начальник, ты дурак", - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 3008
  • николай николаенко 598090f8
    «Есть только четыре типа офицеров. Первый тип - это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда... Второй тип - это умные и трудолюбивые офицеры. Их них получаются превосходные офицеры штаба, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип - трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны быть расстреливаемы на месте. Они нагружают всех совершенно ненужной работой. И наконец, последний тип - это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей».© Эрих фон Манштейн
  • Vlad Struk
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