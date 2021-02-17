Рада одобрила в первом чтении законопроект о заочном аресте для рассмотрения в судах "дел Майдана"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана".

За проголосовали 299 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан с целью обеспечения неотвратимости наказания лиц, совершивших уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности, выехавших или находящихся в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.

Проект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

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Закон предусматривает два основания для объявления розыска подозреваемого:

если местонахождение подозреваемого неизвестно;

если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Документ разрешает рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

Предусмотрено, что в случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:

уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда;

вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.

Документ предусматривает возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако они не были еще переданы в суд.