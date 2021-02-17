В реестр коррупционеров в январе попали 477 человек, - НАПК

В январе Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло сведения о 477 лицах в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК в Фейсбуке.

"Сведения были внесены по результатам обработки 1029 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины", - говорится в сообщении.

Среди лиц, попавших в реестр, 104 привлечены к уголовной и 375 - к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Тупицкого составлены два протокола по признакам коррупции, - НАПК

Отмечается, что к уголовной ответственности в январе привлечены: два депутата местных советов; один чиновник рядового и начальствующего состава ВСУ и воинских формирований; один работник органов Государственной таможенной службы или аттестованный в составе Гостаможслужбы; один чиновник органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, 6 работников юридических лиц публичного права.



