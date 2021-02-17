Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Верховный Суд Украины подтвердил приговор организатору агентурной сети российской военной разведки - 12 лет лишения свободы за совершение государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Летом 2017 контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора.

Правоохранители задержали агента при попытке получения секретных сведений от работника Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Орджоникидзевским районным судом Харькова гражданина Украины признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

18.11.2019 Харьковским апелляционным судом приговор первой инстанции оставлен без изменений.

В феврале 2021 Верховный Суд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы.

Продолжается досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети.

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