Новости • Коронавирус и карантин

Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук

1 06424
Если с COVID-вакцинацией возникнут проблемы, можно будет ставить вопрос отставки Степанова на обсуждение, - "слуга народа" Кравчук
Депутатская фракция "Слуга народа" может поставить на обсуждение вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, если начало процесса вакцинации от COVID-19 не будет начато на текущей неделе и не будет организовано надлежащим образом.

Об этом сказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время брифинга в среду, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше. Поэтому мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если увидим, что и там есть проблемы, тогда, очевидно, можно будет ставить этот вопрос, но, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - отметила Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня планирует продлить карантин до 30 апреля и вернуть карантинные зоны

Топ комментарии

  • Tema9
    Проблемо з вакцинацією вже є: вона зовсім не проводиться. Можете вже Стєпашку відправити у відставку.
  • Чайка Київ
    ДИбіли. Повністю провалене тестування. Україна ЄДИНА європейська держава, в якій не почалася вакцинація і повно корупційних скандалів по закупках. Це ще НЕ проблема?
  • Яр Холодний
    Все, "степашка", готуйся... Свої "просери" "ЗЕбілята" звалять на тебе, оголосять "ворогом українського народу" і відправлять "на забой"... А шкурку на воротях приб"ють... "В назидание...".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости