Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, - у Зеленского отреагировали на массовые обыски в оккупированном Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республики Крым осуждает обыски российских силовиков у крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства в Facebook.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает очередные действия Российской Федерации на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, направленные на преследование граждан исключительно за их политическую позицию или религию, которую они исповедуют. Россия в очередной раз осуществляет военное преступление, а настоящая цель оккупанта - уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму. Команда Представительства фиксирует каждый случай незаконного политического преследования, осуществляемые оккупационными администрациями и передает информацию в правоохранительные органы, а также использует ее в работе на национальном и международном уровнях", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 17 февраля в Крыму началось с серии обысков в домах крымских татар и дальнейших задержаний в Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Севастополе и в Советском районе.

Первые сообщения о незаконных действиях силовиков на территории временно оккупированного Крымского полуострова начали поступать в 4 утра.

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"Крымская солидарность" сообщает, что обыски проходили у активистов: Махамадаминова Абдулбория Махамадина оглы, Эюпова Азмата

Ялкабова Тимура Муминовича, Федорова Олега, Ибрагимова Эрнеста, Сейдаметова Ленура, Шихаметова Яшара.

Среди задержанных участник протеста на Красной площади в Москве Азмат Эюпов, а также активист инициативы "Крымское детство" Эрнест Ибрагимов.



