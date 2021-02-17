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Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси

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Более 15 депутатов из 5 парламентских фракций и групп призвали спикера Дмитрия Разумкова содействовать рассмотрению законопроекта о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшем пленарном заседании.

 Об этом говорится в копии обращения депутатов, которую обнародовал заместитель главы комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси 01

Речь идет о законопроекте №4493, зарегистрированном в парламенте еще 14 декабря 2020 г. "С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн", - говорится в обращении депутатов.

Призыв к Разумкову немедленно рассмотреть законопроект о запрете импорта подписали, в частности Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов и другие.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также с января Украина закупает электроэнергию на Белорусской АЭС режима Лукашенко. Основным импортером российской электроэнергии является компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука. С начала года импортировано 450 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 700 млн грн. 

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    Убыток превысил 5 млрд грн: три парламентские фракции требуют срочно рассмотреть законопроект о запрете импорта тока из РФ и Беларуси - Цензор.НЕТ 6364
  • Томас Андерсон 15842d2c
    Почему зебилам нужно на пальцах пояснять элементарное? В случае вторжения раха первым делом перекроет газ и электричество и вы, ушлепки, окажетесь в каменном веке в первый же день. Вопрос убытков-прибылей тут не на первом месте.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и самое главное - оплачивая сегодня за электроэнергию по квитанции - помните! вы платите врагу, убивающего наших сыновей в Донбассе...
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