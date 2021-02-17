Под Харьковом перевернулся микроавтобус с 17 пассажирами, травмированы 10 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. В результате аварии 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции автопроисшествие произошло 17 февраля около 6:23 в районе 463 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района.

"41-летний водитель автобуса "Mercedes" сообщением "Харьков-Люботин" во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего микроавтобус перевернулся. По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - сказано в сообщении.

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Информация внесена в Единый учет отделения полиции № 2 ХРУП № 1. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.











Фото: сайт полиции