Под Харьковом перевернулся микроавтобус с 17 пассажирами, травмированы 10 человек, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По данным полиции автопроисшествие произошло 17 февраля около 6:23 в районе 463 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района.
"41-летний водитель автобуса "Mercedes" сообщением "Харьков-Люботин" во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего микроавтобус перевернулся. По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - сказано в сообщении.
Информация внесена в Единый учет отделения полиции № 2 ХРУП № 1. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.