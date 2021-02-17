Украина вернется к карантинному зонированию 22 февраля, сам карантин продлен до 30 апреля, - Шмыгаль (обновлено)

В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения.

"Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - говорится в сообщении.

Как передает Интерфакс-Украина, согласно соответствующему проекту постановления, вернуться к режиму карантина с четырьмя уровнями эпидемиологической опасности – "зеленый", "желтый", оранжевый" и "красный" - намечено с 22 февраля.

В то же время сам карантин будет продлен с конца февраля до 30 апреля этого года.

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