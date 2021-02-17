Признание парламентом Революции Достоинства не даст возможности называть ее в судах как-то по-другому, - Устинова

Заявление Верховной Рады относительно политической оценки Революции Достоинства дает правовые основания говорить, что это было историческое событие.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ один из авторов постановления, нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Если ЕСПЧ еще в 2015 году признал Революцию Достоинства историческим событием, частью процесса становления государства, то Верховная Рада это не сделала. Соответственно, сейчас, и вы видите на примере ОАСК, где Портнов заставил исключить из учебников Украины и никогда не вспоминать Революцию Достоинства как государственное событие, а как переворот... это сейчас снимает все эти возможные инсинуации в судах. То есть, когда на законодательном уровне есть четкое определение чем это было, очень трудно в суде потом играть по-другому. Что в международном, что в местном", - сказала Устинова.

По ее словам, в суде нельзя будет назвать события на Майдане "переворотом".

"В суде невозможно будет это сделать, потому что это уже официально на законодательном уровне закреплено. Есть постановление Верховной Рады, которая четко определяет, чем было это событие, кто были участники Революции Достоинства и, что осуждает противоправные деяния отдельных работников милиции, судов, прокуратуры и должностных лиц", - сказала нардеп.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.

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